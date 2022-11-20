Росія застосувала понад 4700 ракет по Україні за 270 днів війни – Зеленський

Листопад, 20 в 19:31

За 270 днів повномасштабної війни Росія застосувала понад 4700 ракет по Україні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до учасників Міжнародної організації Франкофонії.

– Сотні наших міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч силою депортовані в Росію. Мільйони поїхали з України до інших країн, рятуючись від війни, – заявив голова держави.

Також він зазначив, що потрібно зупинити російських терор.

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