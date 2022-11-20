Ноябрь, 20 в 12:49

Использование Россией ракет с имитатором ядерной боеголовки может свидетельствовать о том, что у оккупантов не хватает обычных ракет для нанесения массированных ударов по Украине.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил военный эксперт Антон Михненко.

На вопрос ведущих, что хочет РФ показать использованием ракеты с имитатором ядерной боеголовки, Антон Михненко ответил, что, возможно, оккупантам не хватает обычных ракет для ударов по инфраструктуре.

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Российское командование делает ставки именно на массированные ракетные удары, потому что таким образом они могут достичь хоть каких-то своих целей.

– Почему они стреляют не одной ракетой в одну точку, а пытаются выпустить три-четыре или пять? Наша ПВО очень хорошо срабатывает. Мы сбиваем более 50%, 70% и даже 90% ракет. Россияне думают, что из пяти ракет хоть одна должна попасть в цель, — рассказал Антон Михненко.

Оккупанты хотят истощить нашу ПВО, но и у них ресурс истощается. Потому они начинают использовать ракеты с имитаторами ядерной боеголовки.

Такие ракеты также являются элементом устрашения украинцев.

— РФ также ставит целью увидеть в полевых условиях, как ВСУ реагируют на обстрелы такими ракетами. А еще демонстрирует нашим западным партнерам то, что она готова к применению ядерного оружия, – заявил эксперт Антон Михненко.

Напомним, что в ночь на 17 августа российские оккупанты атаковали Одесскую область самолетами стратегической авиации Ту-22М3, выпустив ракеты Х-22.