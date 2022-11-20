Листопад, 20 в 12:49

Використання Росією ракет з імітатором ядерної боєголовки може свідчити про те, що в окупантів не вистачає звичайних ракет для завдання масованих ударів по Україні.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив військовий експерт Антон Міхненко.

На запитання ведучих, що хотіла РФ показати використанням ракети з імітатором ядерної боєголовки, Антон Міхненко відповів, що, можливо, окупантам не вистачає звичайних ракет.

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Російське командування робить ставки саме на масовані ракетні удари, бо так вони можуть досягти хоч якихось своїх цілей.

– Чому вони стріляють не однією ракетою в одну точку, а намагаються випустити три-чотири або п’ять? Наша ППО дуже добре спрацьовує. Ми збиваємо понад 50%, 70%, та й навіть 90% ракет. Росіяни думають, що з п’яти ракет хоч одна все ж має потрапити в ціль, – розповів Антон Міхненко.

Крім того, окупанти хочуть виснажити нашу ППО, але й у них ресурс виснажується. Тому вони починають використовувати ракети з імітаторами ядерної боєголовки.

Такі ракети є елементом залякування українців.

– РФ також має на меті побачити в польових умовах, як ЗСУ реагують на обстріли такими ракетами. А ще демонструє нашим західним партнерам те, що вона готова до застосування ядерної зброї, – заявив експерт Антон Міхненко.

Нагадаємо, що у ніч на 17 серпня російські окупанти атакували Одеську область літаками стратегічної авіації Ту-22М3, випустивши ракети Х-22.