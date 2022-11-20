Вступление Украины в ЕС возможно до завершения войны – Стефанишина

Ноябрь, 20 в 16:18

Вступление Украины в Европейский Союз нельзя привязывать к завершению войны или деоккупации.

Такое мнение высказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на полях Галифакской конференции безопасности.

По ее словам, даже если окончательное завершение войны затянется, это не должно стать препятствием для завершения вступления Украины в ЕС.

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– Я не буду делать никаких прогнозов относительно времени, но когда речь идет о членстве, динамика войны не будет решающим фактором. Мы можем вступить в ЕС даже в том случае, если война не будет окончательно завершена, – сказала она.

Стефанишина не уточнила, какие элементы войны могут затянуться до времени, когда вступление Украины в ЕС перейдет к практической плоскости.

Однако она напомнила, что ранее Украина и ЕС заключили торговое политическое соглашение даже при наличии оккупированных территорий.

– Напомню, что мы заключили Соглашение об ассоциации, когда Крым был аннексирован и началась война в Донецкой и Луганской областях, но это не отразилось на запуске зоны свободной торговли, об этом даже не было отдельных оговорок, – резюмировала она.

Напомним, Кипр является членом ЕС, несмотря на то, что северная часть острова оккупирована Турцией.