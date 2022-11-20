Вступ України в ЄС можливий до завершення війни – Стефанішина

Листопад, 20 в 16:18

Вступ України в Європейський Союз не можна прив’язувати до завершення війни або деокупації.

Таку думку висловила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на полях Галіфакської безпекової конференції.

За її словами, навіть якщо остаточне завершення війни затягнеться, це не повинно стати перепоною для завершення вступу України в ЄС.

Зараз дивляться

– Я не буду робити жодних прогнозів щодо часу, але коли йдеться про членство, то динаміка війни не буде вирішальним фактором. Ми можемо вступити в ЄС, навіть якщо війна не буде остаточно завершена, – сказала вона.

Стефанішина не уточнила, які саме елементи війни можуть затягнутись до часу, коли вступ України до ЄС перейде до практичної площини.

Проте вона нагадала, що раніше Україна та ЄС уклали торговельну політичну угоду навіть попри наявність окупованих територій.

– Нагадаю, що ми уклали Угоду про асоціацію, коли Крим був анексований і почалася війна у Донецькій та Луганський областях, але це не вплинуло на запуск зони вільної торгівлі, про це навіть не було окремих застережень, – резюмувала вона.

Нагадаємо, Кіпр є членом ЄС, недивлячись на те, що північна частина острову окупована Туреччиною.