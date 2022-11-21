Зафиксирован прилет в квартиру: оккупанты планомерно обстреливают Херсон

Ноябрь, 21 в 20:21

Российские войска начали планомерный обстрел Херсона, чтобы отомстить местным. Сообщается о прилете в квартиру в Днепровском районе города, в результате чего есть пострадавшие. На месте работают спасатели и экстренные службы.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— Российские подлые террористы. Скрылись из Херсона и начали обстреливать мирных жителей, — написал он в Telegram.

В свою очередь глава Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter написал следующее:

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— РФ начала планомерный обстрел Херсона с левого берега. Военной логики нет: просто хотят отомстить местным. Это огромное военное преступление в прямом эфире.

Кроме того, он со своей странице в соцсети обратился к Организации Объединенных Наций по правам человека.

— Кто-то уже видел заявления ООН? Или рутина российских зверств уже не интересна, — спросил советник.

Напомним, что в результате обстрела Херсона Россией 21 ноября ранения получили четыре человека. Один впоследствии скончался.