Зафіксовано приліт в квартиру: окупанти планомірно обстрілюють Херсон
Російські війська розпочали планомірний обстріл Херсона, щоб помститися місцевим. Повідомляється про приліт у квартиру у Дніпровському районі міста, в результаті чого є постраждалі. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
– Російські підлі терористи. Втекли із Херсона і почали обстрілювати мирних мешканців, – написав він у Telegram.
У свою чергу глава Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter повідомив наступне:
– РФ розпочала планомірний обстріл Херсона з лівого берега. Військової логіки немає: просто хочуть помститися місцевим. Це величезний військовий злочин у прямому ефірі.
Крім того, він зі своєї сторінки у соцмережі звернувся до Організації Об’єднаних Націй з прав людини.
– Хтось уже бачив заяви ООН? Чи рутина російських звірств уже не цікава? – запитав радник.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу РФ Херсону 21 листопада поранень зазнали четверо людей. Одна людина згодом померла.