Зафіксовано приліт в квартиру: окупанти планомірно обстрілюють Херсон

Листопад, 21 в 20:21

Російські війська розпочали планомірний обстріл Херсона, щоб помститися місцевим. Повідомляється про приліт у квартиру у Дніпровському районі міста, в результаті чого є постраждалі. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Російські підлі терористи. Втекли із Херсона і почали обстрілювати мирних мешканців, – написав він у Telegram.

У свою чергу глава Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter повідомив наступне:

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– РФ розпочала планомірний обстріл Херсона з лівого берега. Військової логіки немає: просто хочуть помститися місцевим. Це величезний військовий злочин у прямому ефірі.

Крім того, він зі своєї сторінки у соцмережі звернувся до Організації Об’єднаних Націй з прав людини.

– Хтось уже бачив заяви ООН? Чи рутина російських звірств уже не цікава? – запитав радник.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу РФ Херсону 21 листопада поранень зазнали четверо людей. Одна людина згодом померла.