Ноябрь, 30 в 11:06

Депутаты Львовского областного совета проголосовали за необходимость запрета на территории региона религиозных организаций (объединений) Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Кроме того, депутаты просят Верховную Раду на законодательном уровне запретить деятельность религиозных организаций УПЦ (МП), руководящий центр которой сосредоточен в государстве, совершившим военную агрессию против Украины и оккупировавшим часть ее территории.

Также областной совет рекомендует органам местного самоуправления региона способствовать изменению подчиненности общин УПЦ (МП) в канонических и организационных вопросах.

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В частности, депутаты предлагают внести изменения и дополнения в уставы (положения) религиозных общин во время общего собрания.

К тому же, львовские депутаты решили обратиться в правоохранительные органы и к Силам территориальной обороны Вооруженных сил Украины, чтобы те обеспечили сохранность имущества, культурных ценностей религиозных организаций, которые решили перейти в другие конфессии.

Источник: Львовский областной совет

Фото: Львовский областной совет