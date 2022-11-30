Львівські депутати проголосували за заборону УПЦ МП

Листопад, 30 в 11:06

Депутати Львівської обласної ради проголосували за необхідність заборони діяльності на території регіону релігійних організацій (об’єднань) Української православної церкви (Московського патріархату).

Крім того, депутати просять Верховну Раду на законодавчому рівні заборонити діяльність релігійних організацій УПЦ (МП), керівний центр якої зосереджений у державі, яка здійснила військову агресію проти України та окупувала частину її території.

Також обласна рада рекомендує органам місцевого самоврядування регіону сприяти зміні підлеглості громад УПЦ (МП) в канонічних й організаційних питаннях.

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Зокрема, депутати пропонують внести зміни та доповнення до статутів (положень) релігійних громад під час загальних зборів.

До того ж, львівські депутати вирішили звернутися до правоохоронних органів та Сил територіальної оборони Збройних сил України, щоб ті забезпечили збереження майна, культурних цінностей релігійних організацій, які вирішили перейти до інших конфесій.

Джерело: Львівська обласна рада

Фото: Львівська обласна рада