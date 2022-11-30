Вибух в посольстві України в Іспанії: МЗС розповіло деталі
В українському посольстві в Іспанії відбувся вибух. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
– До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає, – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, решта співробітників посольства не постраждали. Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку в усіх українських посольствах за кордоном.
– Він також звернувся до його іспанського колеги з проханням вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову. На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служба, – сказано в заяві.
Кулеба повідомив, що хто б не стояв за організацією цього вибуху, вони не зможуть залякати українських дипломатів або зупинити їх щоденну роботу над зміцненням України та протидією агресії РФ.
За даними видання El Pais, лист з вибухівкою був на ім’я посла України в Іспанії і випадково вибухнув у руках одного з працівників посольства.