Дважды в день по 8 часов. На Тернопольщине будет действовать график почасовых отключений
1 декабря в Тернопольской области применяются плановые графики отключений электроэнергии, согласно которым 4 часа свет будет, а 8 часов — нет.
Об этом сообщает ОАО Тернопольоблэнерго.
Согласно графику, группы потребителей те же, изменен только период ограничения электроснабжения. Таким образом, применяется другой порядок отключения групп.
— Группы потребителей, которые были сформированы в соответствии с нормами почасовых отключений остаются неизменными, меняется лишь время ограничения электроснабжения. В соответствии с разработанным стабилизационным графиком, отключения электроснабжения всем группам потребителей будет происходить дважды в сутки в режиме 4 через 8 часов (4 часа электроэнергия будет, а 8 часов нет), — говорится на сайте предприятия.
Ознакомиться со стабилизационным графиком почасовых отключений света можно на официальном сайте ОАО Тернопольоблэнерго.
Энергетики отмечают, что данный график будет действовать в случае, если не будет возникать дисбаланса в энергосистеме страны, при других обстоятельствах будут вводиться аварийные отключения, предупредить о которых заранее невозможно.
— Указанное время отключений может увеличиваться, учитывая необходимость приезда оперативных бригад на энергообъекты для проведения переключений. Кроме того, во время воздушной тревоги работники компании не могут находиться на энергообъектах, это тоже может увеличить перерыв в электроснабжении, — добавляют в Тернопольоблэнерго.