Декабрь, 01 в 15:34

1 декабря в Тернопольской области применяются плановые графики отключений электроэнергии, согласно которым 4 часа свет будет, а 8 часов — нет.

Об этом сообщает ОАО Тернопольоблэнерго.

Согласно графику, группы потребителей те же, изменен только период ограничения электроснабжения. Таким образом, применяется другой порядок отключения групп.

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— Группы потребителей, которые были сформированы в соответствии с нормами почасовых отключений остаются неизменными, меняется лишь время ограничения электроснабжения. В соответствии с разработанным стабилизационным графиком, отключения электроснабжения всем группам потребителей будет происходить дважды в сутки в режиме 4 через 8 часов (4 часа электроэнергия будет, а 8 часов нет), — говорится на сайте предприятия.

Ознакомиться со стабилизационным графиком почасовых отключений света можно на официальном сайте ОАО Тернопольоблэнерго.

Энергетики отмечают, что данный график будет действовать в случае, если не будет возникать дисбаланса в энергосистеме страны, при других обстоятельствах будут вводиться аварийные отключения, предупредить о которых заранее невозможно.