Грудень, 01 в 15:34

1 грудня на Тернопільщині застосовуються планові графіки обмеження електроенергії, згідно з якими 4 години світло буде, а 8 годин – ні.

Про це повідомляє ВАТ Тернопільобленерго.

Згідно з графіком, групи споживачів ті ж самі, змінено лише період обмеження електропостачання. Таким чином, застосовується інший порядок вимкнення груп.

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– Групи споживачів, які були сформовані відповідно до графіка погодинних вимкнень залишаються незмінні, змінюється лише час обмеження електропостачання. Відповідно до розробленого стабілізаційного графіка, вимкнення електропостачання всім групам споживачів відбуватиметься двічі на добу в режимі 4 через 8 годин (4 години електроенергія буде, а 8 годин ні), – йдеться на сайті підприємства.

Ознайомитись зі стабілізаційним графіком погодинних вимкнень світла можна на офіційному сайті ВАТ Тернопільобленерго.

Енергетики наголошують, що даний графік діятиме у випадку, якщо не виникатиме дисбалансу в енергосистемі країни, за інших обставин запроваджуватимуться аварійні відключення, попередити про які заздалегідь неможливо.