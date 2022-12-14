Декабрь, 14 в 20:04

Энергетическая отрасль Украины пытается восстановиться после террористических атак РФ по объектам инфраструктуры, поэтому для сбалансированного энергоснабжения по государству между потребителями были установлены графики плановых отключений света.

По состоянию на сегодня в Киевской и Днепропетровской областях продолжаются экстренные отключения света, когда же в части Херсонской области и городе Одесса действуют аварийные обесточивания.

В то же время облэнерго ряда регионов Украины обнародовали стабилизационные графики отключений света на следующие сутки. Узнать о ситуации со светом позволяет облэнерго Харьковской, Львовской, Черниговской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Николаевской Винницкой и Черновицкой областей. Ранее стабилизационное электроснабжение было также восстановлено для Киева.

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Где и когда не будет света 15 декабря, читайте в материале Фактов ICTV.

Киев

Энергокомпания ДТЭК Киевские электросети, регулирующая поставки света в столице, ввела стабилизационные графики отключения света в Киеве.

Графики состоят из трех категорий:

Белый цвет: свет есть и в это время его наличие гарантировано.

Серый цвет: в это время гарантированно не будет света.

Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Ознакомиться с расписанием отключения света можно по этой ссылке, для этого начните вводить свой адрес на украинском.

Харьковская область

В Харьковоблэнерго и дальше действуют графики отключения электроэнергии.

Плановые отключения предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из очередей меняется еженедельно.

Посмотреть свою очередь на сайте Харьковоблэнерго, можно следующим образом:

Открыть форму по этой ссылке. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать Проверить. Результат проверки появится внизу.

Форма действует только для плановых отключений, предупредили в облэнерго.

Львовская область

Во Львовоблэнерго также действуют ранее введенные графики, где потребители света распределены по трем группам.

Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа. Отдельно в сутки есть зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно. Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов).

С перечнем графиков для различных групп львовян можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

В Винницаоблэнерго придерживаются графиков отключения света для потребителей.

Очередность плановых отключений можно посмотреть по ссылке.

Узнать соответствие между очередью, которая будет обесточена, и адресом, где планируется отключение света, можно по этой ссылке.

Просмотр плановых и аварийных отключений в личном кабинете и на сайте.

Черниговская область

Накануне в Черниговоблэнерго ввели обновленные графики отключения электроэнергии.

Область разделена на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый.

Узнать принадлежность своего адреса к той или другой группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца, распределенного между тремя группами можно по этой ссылке.

Также по этой ссылке можно узнать информацию об отключении через ЭИС-код или лицевой счет потребителя.

Закарпатская область

В Закарпатьеоблэнерго информируют, что в связи с изменениями объемов генерации электроэнергии и потребления прогнозируемые часы включения/отключения меняются ежедневно.

На 15 декабря прогнозируемые часы для 4 очередей можно узнать по этой ссылке.

Полтавская область

Полтаваоблэнерго продолжает использовать стабилизационные отключения электроснабжения.

Облэнерго планирует выключать по одной очереди согласно графику почасового отключения (ГПО). Ожидается, что вторая очередь, которая в графике обозначена в скобках, выключаться не будет.

Ознакомиться с ГПО в Полтавской области можно по этой ссылке.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

Графики Хмельницкоблэнерго учитывают четыре очереди потребителей, которые постепенно обесточивают для распределения электрической энергии между жителями региона.

В облэнерго предупреждают, что порядок отключения света между очередями может быть скорректирован.

Посмотреть адрес в графике почасовых отключений света можно по ссылке.

Узнать график отключений света можно по этой ссылке.

Тернопольская область

Обновленные графики Тернопольоблэнерго начали работать с 12 декабря и будут действовать до 18 числа.

Подача электроэнергии распределена, как и раньше, между тремя группами потребителей. Каждая группа имеет свое время, когда адреса группы будут обесточены.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Кировоградская область

В Кировоградоблэнерго продолжается работа графиков почасовых отключений света, но в регионе могут быть применены аварийные отключения света.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

Графики, сформированные Сумыоблэнерго, касаются отключений электроэнергии по городу Сумы и области.

Плановые отключения света предусматривают три очереди, а количество часов с запитанными электроэнергией зданиями зависит от температуры окружающей среды.

Подробнее ознакомиться с графиками можно по этой ссылке.

Черкасская область

Как и раньше, Черкассыоблэнерго придерживаются “желтого” графика отключений света, предусматривающего для потребителей электроэнергии три часа со светом через три часа без света.

По актуальной информации облэнерго, потребители электроэнергии разбиты на две очереди.

Соотнести свой адрес с графиком обесточиваний можно по этой ссылке.

Николаевская область

В Николаеве и области продолжают действовать графики отключений света, опубликованные главой Николаевской ОГА Виталием Кимом.

График потребителей электроэнергии распределен на три очереди. Каждая из очередей имеет закрепленный промежуток времени, когда их адрес будет обесточен.

Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Черновицкая область

На Буковине придерживаются стабилизационных отключений, введенных Черновцыоблэнерго.

В области могут также быть введены аварийные отключения света, которые могут затрагивать заключенные графики.

Узнать, к какой группе потребителей попал ваш адрес, можно по этой ссылке для города Черновцы, и по этой ссылке — для районов области.

Общий график отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Ивано-Франковская, Волынская, Житомирская, Ровенская тоже действуют стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 15 декабря. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Прикарпатьеоблэнерго, Волыньоблэнерго, Житомироблэнерго и Ровнооблэнерго.