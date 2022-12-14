Грудень, 14 в 20:04

Енергетична галузь України намагається відновитись після терористичних атак РФ по об’єктах інфраструктури, тому для збалансованого енергопостачання по державі між споживачами були встановлені графіки планових вимкнень світла.

Станом на сьогодні у Київській та Дніпропетровській областях тривають екстрені відключення світла, коли ж у частині Херсонської області та місті Одеса діють аварійні знеструмлення.

Водночас обленерго низки регіонів України оприлюднили стабілізаційні графіки відключень світла на наступну добу. Дізнатись про ситуацію зі світлом дозволяє обленерго Харківської, Львівської, Чернігівської, Закарпатської, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської, Полтавської, Миколаївської Вінницької та Чернівецької областей. Раніше стабілізаційне електропостачання було також відновлено для Києва.

Зараз дивляться

Де та коли не буде світла 15 грудня, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Київ

Енергокомпанія ДТЕК Київські електромережі, що регулює постачання світла у столиці, запровадила стабілізаційні графіки відключення світла у Києві.

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

світло є і в цей час його наявність гарантована. Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

в цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Ознайомитись з розкладом вимкнення світла можна за цим посиланням, для цього почніть вводити свою адресу українською.

Харківська область

У Харківобленерго й далі діють графіки відключення електроенергії.

Планові вимкнення передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з черг змінюється щотижня.

Переглянути свою чергу на сайті Харківобленерго, можна наступним чином:

Відкрити форму за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути Перевірити. Результат перевірки з’явиться знизу.

Форма діє лише для планових відключень, попередили в обленерго.

Львівська область

У Львівобленерго також діють раніше запровадженні графіки, де споживачі світла розподілені по трьох групах.

Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Електроенергія стабільно буде постачатись двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин).

З переліком графіків для різних груп львів’ян можна ознайомитись за цим посиланням.

Вінницька область

У Вінницяобленерго дотримуються графіків вимкнення світла для споживачів.

Черговість планових відключень можна подивитись за посиланням.

Дізнатись відповідність між чергою, що буде знеструмлена, та адресою, де планується вимкнення світла, можна за цим посиланням.

Перегляд планових та аварійних відключень в особистому кабінеті та на сайті.

Чернігівська область

Напередодні у Чернігівобленерго запровадили оновлені графіки вимкнення електроенергії.

Область поділена на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений.

Дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця, розподіленого між трьома групами можна за цим посиланням.

Також за цим посиланням можна дізнатись інформацію про відключення через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Закарпатська область

У Закарпаттяобленерго інформують, що у зв’язку зі змінами обсягів генерації електроенергії та споживання прогнозовані години включення/відключення змінюються щодня.

На 15 грудня прогнозовані години для 4 черг можна дізнатись за цим посиланням.

Полтавська область

Полтаваобленерго продовжує використовувати стабілізаційні вимкнення електропостачання.

Обленерго планує вимикати по одній черзі згідно з графіком погодинного відключення (ГПВ). Очікується, що друга черга, яка у графіку позначена у дужках, вимикатися не буде.

Ознайомитися з ГПВ в Полтавській області можна за цим посиланням.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Графіки Хмельницькобленерго враховують чотири черги споживачів, які поступово знеструмлюють для розподілу електричної енергії між мешканцями регіону.

В обленерго попереджають, що порядок вимкнення світла між чергами може бути скоригований.

Подивитись адресу в графіку погодинних відключень світла можна за посиланням.

Дізнатись графік вимкнень світла можна за цим посиланням.

Тернопільська область

Оновлені графіки Тернопільобленерго почали працювати з 12 грудня та діятимуть до 18 числа.

Подача електроенергії розподілена, як і раніше, між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

У Кіровоградобленерго триває робота графіків погодинних відключень світла, але в регіоні можуть бути застосовані аварійні вимкнення світла.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

Графіки, сформовані Сумиобленерго, стосуються відключень електроенергії по місту Суми та області.

Планові вимкнення світла передбачають три черги, а кількість годин із заживленими електроенергією будівлями залежить від температури навколишнього середовища.

Детальніше ознайомитись з графіками можна за цим посиланням.

Черкаська область

Як і раніше, Черкасиобленерго дотримуються”жовтого” графіку вимкнень світла, що передбачає для споживачів електроенергії три години зі світлом через три години без світла.

За актуальною інформацією обленерго, споживачі електроенергії розбиті на дві черги.

Співвіднести свою адресу з графіком знеструмлень можна за цим посиланням.

Миколаївська область

У Миколаєві та області й далі діють графіки відключень світла, опубліковані очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

Графік споживачів електроенергії розподілений на три черги. Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли їх адресу буде знеструмлено.

Кожна з черг має знеструмлюватися чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 годин.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Чернівецька область

На Буковині дотримуються стабілізаційних відключень, запроваджених Чернівціобленерго.

В області можуть також бути запроваджені аварійні відключення світла, що можуть зачіпати укладені графіки.

Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.

Загальний графік відключень можна переглянути за цим посиланням.

Інші регіони

У таких областях, як Івано-Франківська, Волинська, Житомирська, Рівненська теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 15 грудня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Прикарпаттяобленерго, Волиньобленерго, Житомиробленерго та Рівнеобленерго.