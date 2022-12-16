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Факты / Україна

Верьте в ВСУ: украинские защитники сбили 60 из 76 ракет

Татьяна Забожко, редактор ленты
Ракета

Утром 16 декабря российские войска выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет.

Из них 72 крылатых (Х-101, Калибр, Х-22) и четыре управляемых авиационных ракеты (Х-59/Х-31П).

Летели они из районов Каспийского и Черного морей.

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Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожены 60 вражеских ракет.

– Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие. Верьте в ВСУ! – призвал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Источник: Главнокомандующий ВСУ

Фото: Воздушное командование Восток

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