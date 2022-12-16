Верьте в ВСУ: украинские защитники сбили 60 из 76 ракет
Утром 16 декабря российские войска выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет.
Из них 72 крылатых (Х-101, Калибр, Х-22) и четыре управляемых авиационных ракеты (Х-59/Х-31П).
Летели они из районов Каспийского и Черного морей.
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Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожены 60 вражеских ракет.
– Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие. Верьте в ВСУ! – призвал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Источник: Главнокомандующий ВСУ