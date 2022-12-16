Вірте в ЗСУ: українські захисники збили 60 із 76 ракет

Грудень, 16 в 14:23

Уранці 16 грудня російські війська випустили по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет.

Із них 72 крилатих (Х-101, Калібр, Х-22) та чотири керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань Центр, Південь, Схід та Захід, спільно з підрозділами протиповітряної оборони Сил оборони України знищено 60 ракет.

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– Особливістю сьогоднішньої атаки став пуск крилатих ракет Х-101/Х-555 не лише з Каспію, а й із Саратовської області, району Енгельса, де й базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС, – зазначають у Повітряних силах ЗСУ.

Крилаті ракети морського базування окупанти випустили з фрегата Адмірал Макаров з акваторії Чорного моря.

Кілька пусків крилатих ракет Х-22 було здійснено із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря.

Чотири пуски керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-31П було здійснено з літаків тактичної авіації, імовірно Су-35.

– Під час масованого обстрілу в небі Білорусі спостерігався політ літака дальнього радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50У та патрулювання винищувача МіГ-31К – носія ракет Кинджал, – додають у Повітряних силах ЗСУ.

Крім того, під час атаки противник завдав удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300. Загалом було зафіксовано близько 27 пусків.

Найбільше ракет окупанти спрямували саме на столицю України.

– Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю. Вірте в ЗСУ! – закликав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 296-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

Фото: Повітряне командування Схід