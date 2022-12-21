Декабрь, 21 в 7:41

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 25 населенных пунктов.

В частности, речь идет о:

Масютовке Харьковской области ;

; Подкуйчанске, Диброве, Белогоровке Луганской области ;

; Верхнекаменском, Веселом, Яковлевке, Бахмутском, Бахмуте, Водяном, Песках, Невельском, Марьинке, Новомихайловке, Пречистовке Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 21.12.2022

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Полномасштабная война в Украине длится уже 301-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.