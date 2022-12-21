Карта боевых действий на 21.12.2022 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 25 населенных пунктов.
В частности, речь идет о:
- Масютовке Харьковской области;
- Подкуйчанске, Диброве, Белогоровке Луганской области;
- Верхнекаменском, Веселом, Яковлевке, Бахмутском, Бахмуте, Водяном, Песках, Невельском, Марьинке, Новомихайловке, Пречистовке Донецкой области.
Карта боевых действий в Украине на 21.12.2022
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Полномасштабная война в Украине длится уже 301-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.