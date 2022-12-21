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Факты / Україна

Карта боевых действий на 21.12.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні_втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах 25 населенных пунктов.

В частности, речь идет о:

  • Масютовке Харьковской области;
  • Подкуйчанске, Диброве, Белогоровке Луганской области;
  • Верхнекаменском, Веселом, Яковлевке, Бахмутском, Бахмуте, Водяном, Песках, Невельском, Марьинке, Новомихайловке, Пречистовке Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине на 21.12.2022

Карта бойових дій 20 грудня 2022

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Полномасштабная война в Украине длится уже 301-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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