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Факти / Україна

Карта бойових дій на 21.12.2022 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні_втрати РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах 25 населених пунктів.

Зокрема, ідеться про:

  • Масютівку Харківської області;
  • Підкуйчанськ, Діброву, Білогорівку Луганської області;
  • Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівку, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнку, Новомихайлівку, Пречистівку Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 21.12.2022

Карта бойових дій 20 грудня 2022

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 301-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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