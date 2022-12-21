Карта бойових дій на 21.12.2022 – ситуація на фронті

Грудень, 21 в 7:41

Упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах 25 населених пунктів.

Зокрема, ідеться про:

Масютівку Харківської області ;

; Підкуйчанськ, Діброву, Білогорівку Луганської області ;

; Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівку, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнку, Новомихайлівку, Пречистівку Донецької області.

Карта бойових дій в Україні на 21.12.2022

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 301-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.