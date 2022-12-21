Отправился в США: Зеленский подтвердил, что улетел в Вашингтон
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что отправился в США.
Об этом глава государства написал в Twitter утром 21 декабря.
По его словам, цель первой поездки за границу за почти 10 месяцев полномасштабной войны – укрепление устойчивости и обороноспособности Украины.
В Соединенных Штатах президент Украины намерен обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом вопросы сотрудничества.
– Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч, – перечислил свои планы Владимир Зеленский.
Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності ????????. Зокрема, із @POTUS обговоримо співпрацю ???????? та ????????. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 301-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Владимир Зеленский