Декабрь, 21 в 8:15

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что отправился в США.

Об этом глава государства написал в Twitter утром 21 декабря.

По его словам, цель первой поездки за границу за почти 10 месяцев полномасштабной войны – укрепление устойчивости и обороноспособности Украины.

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В Соединенных Штатах президент Украины намерен обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом вопросы сотрудничества.

– Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч, – перечислил свои планы Владимир Зеленский.

Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності ????????. Зокрема, із @POTUS обговоримо співпрацю ???????? та ????????. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 301-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Владимир Зеленский