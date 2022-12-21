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Факты / Україна

Отправился в США: Зеленский подтвердил, что улетел в Вашингтон

Татьяна Забожко, редактор ленты
Отправился в США: Зеленский подтвердил, что улетел в Вашингтон
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что отправился в США.

Об этом глава государства написал в Twitter утром 21 декабря.

По его словам, цель первой поездки за границу за почти 10 месяцев полномасштабной войны – укрепление устойчивости и обороноспособности Украины.

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В Соединенных Штатах президент Украины намерен обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом вопросы сотрудничества.

– Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч, – перечислил свои планы Владимир Зеленский.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 301-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Владимир Зеленский

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