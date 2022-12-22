Работают все виды генерации: к сети подключен еще один из блоков АЭС

Декабрь, 22 в 11:54

На утро 22 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме.

— Работают все виды генерации. К сети подключен еще один из блоков атомных электростанций, ведется набор мощности. В то же время сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками, — сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что все области уведомлены о лимитах потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге страны.

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– Ремонтные работы продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны, их восстановление требует значительного времени, – добавляют в Укрэнерго.

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Также там напомнили, что 22 декабря все энергетики отмечают профессиональный праздник.