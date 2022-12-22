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Факти / Україна

Працюють усі види генерації: до мережі підключено ще один із блоків АЕС

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Працюють усі види генерації: до мережі підключено ще один із блоків АЕС
Фото: Pexels

На ранок 22 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

– Працюють усі види генерації. До мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками, – повідомляє Укренерго.

Зазначається, що до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни.

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– Ремонтні роботи тривають цілодобово, але пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, їх відновлення потребує значного часу, – додають в Укренерго.

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Також там нагадали, що 22 грудня всі енергетики відзначають професійне свято.

– Це день всіх, хто зараз під дощем та вітром відновлює пошкоджене обстрілами обладнання, хто до болю в очах вдивляється в графіки споживання та виробництва електроенергії, тримаючи баланс в енергосистемі, хто захищає її цифровий периметр від невидимих зовні атак, тих, хто і в спеку, і в мороз, під звуки вибухів та міношукачів саперів прокладає шлях для світлу, – відзначили у компанії.

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