Працюють усі види генерації: до мережі підключено ще один із блоків АЕС

Грудень, 22 в 11:54

На ранок 22 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

– Працюють усі види генерації. До мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками, – повідомляє Укренерго.

Зазначається, що до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни.

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– Ремонтні роботи тривають цілодобово, але пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, їх відновлення потребує значного часу, – додають в Укренерго.

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Також там нагадали, що 22 грудня всі енергетики відзначають професійне свято.