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Факты / Україна

Взорван автомобиль оккупантов: в Мелитополе раздался взрыв

Татьяна Забожко, редактор ленты
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

23 декабря в центре Мелитополя раздался громкий взрыв.

По данным очевидцев, взорван автомобиль, которым пользовались оккупанты.

– Информация о состоянии пассажиров уточняется, – отмечает городской глава Мелитополя Иван Федоров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 303-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров

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