Взорван автомобиль оккупантов: в Мелитополе раздался взрыв
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23 декабря в центре Мелитополя раздался громкий взрыв.
По данным очевидцев, взорван автомобиль, которым пользовались оккупанты.
– Информация о состоянии пассажиров уточняется, – отмечает городской глава Мелитополя Иван Федоров.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 303-е сутки.
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Источник: Иван Федоров