Почти $45 млрд помощи для Украины от США и поставки в Россию оружия из КНДР: что происходит на 303-й день войны (онлайн)

Генштаб подтвердил, что 20 декабря на аэродроме в районе Каховки было уничтожено до 150 оккупантов и еще 50 ранены;

Антимонопольный комитет оштрафовал производителя чаев Greenfield и TESS за связи с Россией;

Страны G7 объявили о намерениях направить Украине $32 миллиарда в 2023 году;

Первая группа украинских военных закончила обучение в Чехии.