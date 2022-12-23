Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна
Илья Нежигай |
Почти $45 млрд помощи для Украины от США и поставки в Россию оружия из КНДР: что происходит на 303-й день войны (онлайн)

Почти $45 млрд помощи для Украины от США и поставки в Россию оружия из КНДР: что происходит на 303-й день войны (онлайн)

Генштаб подтвердил, что 20 декабря на аэродроме в районе Каховки было уничтожено до 150 оккупантов и еще 50 ранены;

Антимонопольный комитет оштрафовал производителя чаев Greenfield и TESS за связи с Россией;

Страны G7 объявили о намерениях направить Украине $32 миллиарда в 2023 году;

Первая группа украинских военных закончила обучение в Чехии.

С начала С конца
Прямая трансляция
00:18 - 23 декабря

Правительство Дании объявило о выделении Украине 300 млн датских крон (около $43 млн) на закупку оружия.

Об этом говорится на сайте датского Минобороны.

По итогам консультаций между правительством Дании с партиями в парламенте по поводу выделения дополнительных средств, Украина получит 300 млн датских крон для усиления обороны.

Средства поступят из резерва Национального компромисса и будут переданы в Международный фонд для Украины (МФУ) — международную инициативу, возникшую в результате Копенгагенской конференции доноров в августе.

— Борьба Украины за свободу — это также наша и европейская борьба за свободу. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте решило пожертвовать Украине еще 300 млн датских крон. Правительство будет продолжать оказывать Дании поддержку украинцам как финансовую, так и военную и гуманитарную, — говорит министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

Он добавил, что 19 декабря имел честь виртуально встретиться с президентом Владимиром Зеленским, где украинский лидер подчеркнул сохраняющуюся необходимость поддержки со стороны союзников Украины.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка