Почти $45 млрд помощи для Украины от США и поставки в Россию оружия из КНДР: что происходит на 303-й день войны (онлайн)
Генштаб подтвердил, что 20 декабря на аэродроме в районе Каховки было уничтожено до 150 оккупантов и еще 50 ранены;
Антимонопольный комитет оштрафовал производителя чаев Greenfield и TESS за связи с Россией;
Страны G7 объявили о намерениях направить Украине $32 миллиарда в 2023 году;
Первая группа украинских военных закончила обучение в Чехии.
Правительство Дании объявило о выделении Украине 300 млн датских крон (около $43 млн) на закупку оружия.
Об этом говорится на сайте датского Минобороны.
По итогам консультаций между правительством Дании с партиями в парламенте по поводу выделения дополнительных средств, Украина получит 300 млн датских крон для усиления обороны.
Средства поступят из резерва Национального компромисса и будут переданы в Международный фонд для Украины (МФУ) — международную инициативу, возникшую в результате Копенгагенской конференции доноров в августе.
— Борьба Украины за свободу — это также наша и европейская борьба за свободу. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте решило пожертвовать Украине еще 300 млн датских крон. Правительство будет продолжать оказывать Дании поддержку украинцам как финансовую, так и военную и гуманитарную, — говорит министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.
Он добавил, что 19 декабря имел честь виртуально встретиться с президентом Владимиром Зеленским, где украинский лидер подчеркнул сохраняющуюся необходимость поддержки со стороны союзников Украины.