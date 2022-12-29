Украинцы назвали вступление в НАТО лучшей гарантией нацбезопасности – опрос

Декабрь, 29 в 18:56

Фонд Демократические инициативы и социологическая служба Центра Разумкова провели опрос, по результатам которого обнаружили, что большинство граждан Украины считают вступление страны в НАТО наилучшим вариантом обеспечения национальной безопасности после российской агрессии.

Так, 48,9% опрошенных считают, что именно членство в Альянсе в будущем гарантирует безопасность Украины. Еще 16,7% считают, что необходимо развивать собственные вооруженные силы и оборонную промышленность по примеру Израиля или Швейцарии.

Около 10% украинцев назвали лучшим вариантом соглашение о стратегическом оборонном сотрудничестве с несколькими союзниками – например, с Польшей и странами Балтии без США.

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Еще 8,5% респондентов поддержали внеблоковый или нейтральный статус с международными гарантиями безопасности для Украины.

В то же время, 6,7% опрошенных выступают за соглашение о стратегическом оборонном сотрудничестве с США.

Неопределившихся с ответом около 10%.

Между тем мнения украинцев о возможных сроках вступления в НАТО разделились:

25,3% считают, что он возможен после победы и проведения необходимых реформ;

24,9% – что вступление может произойти сразу после победы;

18,8% – что реально вступление в НАТО еще до победы в войне;

16,2% опрошенных считают такой сценарий маловероятным даже после победы и проведения реформ;

почти 15% опрошенных – не определились с ответом.

Ранее генсекретарь НАТО назвал первоочередной задачей стран Альянса помощь Украине в войне с Россией, после чего уже можно будет говорить о полноценном членстве.