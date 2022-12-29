Грудень, 29 в 18:56

Фонд Демократичні ініціативи та соціологічна служба Центру Разумкова провели опитування, за результатами якого виявили, що більшість громадян України вважають вступ країни в НАТО найкращим варіантом гарантування національної безпеки після російської агресії.

Так, 48,9% опитаних вважають, що саме членство в Альянсі в майбутньому гарантує безпеку Україні. Ще 16,7% вважають, що необхідно розвивати власні Збройні сили та оборонної промисловості за прикладом Ізраїлю чи Швейцарії.

Близько 10% українців назвали найкращим варіантом угоду про стратегічну оборонну співпрацю з кількома союзниками – наприклад, з Польщею та країнами Балтії без США.

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Ще 8,5% респондентів підтримали позаблоковий або нейтральний статус з міжнародними безпековими гарантіями для України.

У той же час 6,7% опитаних виступають за угоду про стратегічну оборонну співпрацю із США.

Таких, що не визначилися з відповіддю, близько 10%.

Тим часом думки українців щодо можливих термінів вступу до НАТО розділились:

25,3% вважають, що він можливий після перемоги та проведення необхідних реформ;

24,9% – що вступ може статися одразу після перемоги;

18,8% – що реальним є вступ в НАТО ще до перемоги у війні;

16,2% опитаних вважають такий сценарій малоймовірним навіть після перемоги і проведення реформ;

майже 15% опитаних – не визначилися з відповіддю.

Раніше генсекретар НАТО назвав першочерговим завданням країн Альянсу допомогу Україні у війні з Росією, після чого вже можна буде говорити про повноцінне членство.