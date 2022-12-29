Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Українці назвали вступ у НАТО найкращою гарантією нацбезпеки – опитування

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
НАТО, Україна
Фото: Depositphotos

Фонд Демократичні ініціативи та соціологічна служба Центру Разумкова провели опитування, за результатами якого виявили, що більшість громадян України вважають вступ країни в НАТО найкращим варіантом гарантування національної безпеки після російської агресії.

Так, 48,9% опитаних вважають, що саме членство в Альянсі в майбутньому гарантує безпеку Україні. Ще 16,7% вважають, що необхідно розвивати власні Збройні сили та оборонної промисловості за прикладом Ізраїлю чи Швейцарії.

Близько 10% українців назвали найкращим варіантом угоду про стратегічну оборонну співпрацю з кількома союзниками – наприклад, з Польщею та країнами Балтії без США.

Зараз дивляться

Ще 8,5% респондентів підтримали позаблоковий або нейтральний статус з міжнародними безпековими гарантіями для України. 

У той же час 6,7% опитаних виступають за угоду про стратегічну оборонну співпрацю із США.

Таких, що не визначилися з відповіддю, близько 10%.

Тим часом думки українців щодо можливих термінів вступу до НАТО розділились:

  • 25,3% вважають, що він можливий після перемоги та проведення необхідних реформ;
  • 24,9% – що вступ може статися одразу після перемоги;
  • 18,8% – що реальним є вступ в НАТО ще до перемоги у війні;
  • 16,2% опитаних вважають такий сценарій малоймовірним навіть після перемоги і проведення реформ;
  • майже 15% опитаних – не визначилися з відповіддю.

Раніше генсекретар НАТО назвав першочерговим завданням країн Альянсу допомогу Україні у війні з Росією, після чого вже можна буде говорити про повноцінне членство.

Читайте
Гарантії НАТО і не тільки: в Бундестазі озвучили, як захистити Україну від РФ після війни

Джерело: Українська правда
Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка