Январь, 05 в 13:30

Сотрудники СБУ задержали чиновника Одесской ОВА, который за деньги хотел “отмазать” подчиненного от тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

— Чиновник за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое содействие в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества, — говорится в сообщении.

За $35 тысяч он обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник. Для этого замглавы Одесской ОВА якобы планировал использовать личные связи в правоохранительных органах.

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СБУ задокументировала факт передачи должностному лицу аванса в размере $27 тысяч. Чиновник был задержан в здании облгосадминистрации во время передачи им полученных денег своему водителю.

Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили:

более 45 тысяч долларов;

более 21 тысяч евро;

золотые слитки и монеты.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям:

ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах);

ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (оконченное покушение на подстрекательство к оказанию неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах придающего такую выгоду любого действия с использованием служебного положения).