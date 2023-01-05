Січень, 05 в 13:30

Співробітники СБУ затримали чиновника Одеської ОВА, який за гроші хотів “відмазати” підлеглого від тюрми.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

– Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє сприяння в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна, – йдеться у повідомленні.

За $35 тис. він обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник. Для цього заступник голови Одеської ОВА нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах.

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СБУ задокументувала факт передачі посадовцю авансу у розмірі $27 тис. Чиновника затримали в будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили:

понад 45 тис. доларів;

більше 21 тис. євро;

золоті злитки та монети.

Наразі затриманому повідомили про підозру за двома статтями:

ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах);

ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).