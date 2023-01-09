Ректора Почаевской семинарии УПЦ МП оштрафовали за пост в Facebook

Январь, 09 в 12:44

Ректор Почаевской духовной семинарии УПЦ МП Йов Смакоуз получил штраф за пост в Facebook. Его обвиняют в разжигании религиозной вражды.

Об этом говорится в приговоре суда.

Отмечено, что священник в ноябре 2019 г. создал анонимный аккаунт в Facebook, с которого опубликовал сообщение на российском языке. Судебно-лингвистическая экспертиза установила, что текст содержал признаки разжигания религиозной вражды. В то же время в приговоре текст самой публикации не указан.

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Мужчину признали виновным в нарушении ч.1 ст. 161 УК (разжигание религиозной вражды) и назначили штраф в размере 8,5 тыс. грн.

Кроме того, ректору придется заплатить еще 9 тысяч гривен за проведение экспертизы.

Мужчина признал свою вину и согласился на наказание. В то же время приговор еще не вступил в силу, поэтому его можно обжаловать.

Источник: Единый госреестр судебных решений