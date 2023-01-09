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Факти / Україна

Ректора Почаївської семінарії УПЦ МП оштрафували за допис у Facebook

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Ректора Почаївської семінарії УПЦ МП оштрафували за допис у Facebook
Фото: Depositphotos

Ректор Почаївської духовної семінарії УПЦ МП Йов Смакоуз отримав штраф за допис у Facebook. Його звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі.

Про це йдеться у вироку суду.

Зазначено, що священник в листопаді 2019 року створив анонімний акаунт у Facebook, з якого опублікував допис російською мовою. Судово-лінгвістична експертиза встановила, що текст містив ознаки розпалювання релігійної ворожнечі. Водночас у вироці текст самої публікації не вказаний.

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Чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст. 161 ККУ (розпалювання релігійної ворожнечі) та призначили штраф у розмірі 8,5 тис. грн.

Окрім того, ректору доведеться сплатити ще 9 тисяч грн за проведення експертизи.

Чоловік визнав свою провину та погодився на покарання. Водночас вирок ще не набрав чинності, тому його можна оскаржити.

Джерело: Єдиний держреєстр судових рішень

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