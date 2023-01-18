Январь, 17 в 22:51

Украина имеет уже три гарантированных комплекса ЗРК Patriot для защиты неба от российских атак.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 17 января.

Он напомнил, что сегодня завершилась спасательная операция в Днепре, где в жилой дом прилетела российская ракета. Президент сообщил, что в результате этой атаки РФ были ранены 79 человек, а в перечне погибших — 45 украинцев и украинок, среди них — шестеро детей.

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— Маленькие дети и мирные люди для России — враги. Очевидно, это могло произойти только потому, что Россия превратилась во врага всего человечества, — заявил Зеленский.

Украинский лидер вспомнил и о том, что Нидерланды объявили о передаче Украине комплекса ЗРК Patriot.

— Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot… То есть имеем уже три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями для укрепления нашей ПВО, — сообщил он.

Президент Зеленский заявил, что этот ЗРК является продолжением недавних переговоров между ним и нидерландским премьером Марком Рютте.

Он также в течение дня разговаривал с Федеральным президентом Германии.

— Активно готовимся к новой встрече в формате Рамштайн. Готовим и новые важные дипломатические шаги — обсудили их сегодня также, — заявил он.

Президент напомнил, что сегодня началась работа ежегодного экономического форума в Давосе.

— Мир слышит Украину в Давосе — там знают, что Россия сделала с Днепром, знают, что террористы делают с Херсоном, с Харьковом, с нашим Донбассом и другими территориями, на которые Россия принесла смерть. И мы лоббируем усиление глобального давления на государство-террориста. Я уверен, что по итогам этой недели в мире станет больше активных и влиятельных сторонников создания трибунала по российской агрессии и спецмеханизма для компенсации убытков от войны за счет российских активов, — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что первая леди Украины представила сегодня в Давосе все элементы украинской формулы мира, включая принципиальный пункт о справедливости, предусматривающий полную ответственность российских террористов за все содеянное.

— Поддержка миром нашей дипломатической инициативы очень ощущается. Мы делаем все, чтобы эта поддержка стала действительно глобальной и чтобы шаги для завершения российской агрессии и возвращения безопасности были осуществлены всеми влиятельными участниками международных отношений, — добавил он.

Украинский лидер заявил, что в течение дня также имел совещание с участием генпрокурора и министра внутренних дел Украины по установлению виновных в ударе по Днепру.

— Ежедневно становится больше фактической информации и юридических шагов нашего государства. А завершится все это приговорами для всех этих российских убийц. Я хочу поблагодарить всех работников украинских правоохранительных органов и всех наших партнеров, нашу разведку, все специальные службы, которые нарабатывают необходимые материалы для судебных процессов против рашистов, — сказал президент.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил всех волонтеров, общественных деятелей и особенно — журналистов, которые помогают с расследованием.

— И, конечно, я благодарю всех наших воинов, каждого и каждую, кто защищает государство, в составе всех наших сил обороны и безопасности делает все, чтобы выгнать российскую армию из Украины. Прежде всего я благодарю воинов, которые сейчас на фронте, которые борются за нашу свободу, которые являются настоящими героями, — сказал он

Президент подчеркнул, что когда ВСУ выгонят оккупантов с украинской земли, то будет уже вопросом времени, когда вернется справедливость и когда прозвучат приговоры для российских убийц.