Січень, 17 в 22:51

Україна має вже три гарантовані комплекси ЗРК Patriot для захисту неба від російських атак.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 17 січня.

Він нагадав, що сьогодні завершилася рятувальна операція в Дніпрі, де в житловий будинок прилетіла російська ракета. Президент повідомив, що в результаті цієї атаки РФ було поранено 79 людей, а у переліку загиблих – 45 українців і українок, серед них – шестеро дітей.

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– Малі діти й мирні люди для Росії – вороги. Очевидно, це могло статися лише тому, що Росія перетворилася на ворога всього людства, – заявив Зеленський.

Український лідер згадав і про те, що Нідерланди оголосили про передачу Україні комплексу ЗРК Patriot.

– Україні буде надана ще одна батарея Patriot… Тобто маємо вже три гарантовані батареї. Але це тільки початок. Працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО, – повідомив він.

Президент Зеленський заявив, що цей ЗРК є продовженням нещодавніх переговорів між ним та нідерландським прем’єром Марком Рютте.

Він також протягом дня мав розмову з Федеральним президентом Німеччини.

– Активно готуємося до нової зустрічі у форматі Рамштайн. Готуємо й нові важливі дипломатичні кроки – обговорили їх сьогодні також, – заявив він.

Президент нагадав, що сьогодні почалася робота щорічного економічного форуму у Давосі.

– Світ чує Україну в Давосі – там знають, що Росія зробила з Дніпром, знають, що терористи роблять із Херсоном, із Харковом, із нашим Донбасом та іншими територіями, на які Росія принесла смерть. І ми лобіюємо посилення глобального тиску на державу-терориста. Я впевнений, що за підсумками цього тижня у світі стане більше активних і впливових прибічників створення трибуналу щодо російської агресії та спецмеханізму для компенсації збитків від війни за рахунок російських активів, – наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що перша леді України представила сьогодні у Давосі всі елементи української формули миру, включно з принциповим пунктом про справедливість, що передбачає повну відповідальність російських терористів за все скоєне.

– Підтримка світом нашої дипломатичної ініціативи дуже відчувається. Ми робимо все, щоб ця підтримка стала справді глобальною і щоб кроки для завершення російської агресії та повернення безпеки були здійснені усіма впливовими учасниками міжнародних відносин, – додав він.

Український лідер заявив, що протягом дня також мав нараду за участю генпрокурора й міністра внутрішніх справ України щодо встановлення винних в ударі по Дніпру.

– Щодня стає більше фактичної інформації та юридичних кроків нашої держави. А завершиться все це вироками для всіх цих російських убивць. Я хочу подякувати всім працівникам українських правоохоронних органів та всім нашим партнерам, нашій розвідці, усім спеціальним службам, які напрацьовують необхідні матеріали для судових процесів проти рашистів, – сказав президент.

Окремо Володимир Зеленський подякував усім волонтерам, громадським діячам та особливо – журналістам, які допомагають з розслідуванням.

– І, звичайно, я дякую всім нашим воїнам, кожному й кожній, хто захищає державу, у складі всіх наших сил оборони й безпеки робить усе, щоб вигнати російську армію з України. Передусім я дякую воїнам, які зараз на фронті, які виборюють нашу свободу, які є справжніми героями, – сказав він

Президент наголосив, що коли ЗСУ виженуть окупантів з української землі, то буде вже питанням часу, коли повернеться справедливість та коли прозвучать вироки для російських убивць.