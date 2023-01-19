Январь, 18 в 23:51

Болгария известна своей позицией касательно нежелания поставлять оружие Украине.

Однако расследование, проведенное журналистами Welt, показало, что в решающие месяцы войны София активно поддерживала Киев боеприпасами и дизельным топливом.

Когда 28 апреля премьер-министр Болгарии Кирилл Петков отправился в Киев, чтобы заверить президента Владимира Зеленского в своей поддержке, ему было нечего предложить. По крайней мере, не официально. Его партнер по коалиции в Софии, Социалистическая партия, строго высказался против поставок оружия из солидарности с Россией.

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Когда Петков и Зеленский наконец появились перед камерами вместе, они объявили о соглашении, которое звучало довольно странно. Болгария будет ремонтировать военную технику из Украины. При этом двое мужчин улыбнулись и взялись за руки, отмечают журналисты.

— Болгария вошла в историю своей позицией единственной страны НАТО, не считая Венгрии, не поставляющей оружие. До сих пор. Чего не знала общественность: во время поездки в Киев правительство Болгарии уже инициировало процедуру оказания всесторонней военной помощи Украине, — пишет Welt.

По данным журналистов, чтобы избежать официальных поставок оружия, боеприпасов и вооружения в Украину, они попадали к украинцам опосредованно.

По данным Welt, временами Болгария покрывала треть потребностей украинской армии.

— Но это еще не все: незамеченной Болгария также экспортировала дизельное топливо в Украину и таким образом обеспечила до %40 танков и автомобилей, необходимых киевской армии в период с апреля по август, — пишет издание.

Журналисты отмечают, что Болгария в то время перерабатывала на своем нефтеперерабатывающем заводе только сырую нефть из России.

Издание указывает, что правительство Болгарии, одной из беднейших стран ЕС, которая, будучи бывшим государством Восточного блока, долгое время считалась под влиянием Москвы. Теперь Болгария проявила мужество, которое показывает другим странам пример: несмотря на зависимость от России и опасения по поводу агрессии президента России Владимира Путина, существуют творческие способы поддержать Киев.

Как пишет издание, за этим решительно стояли действующий премьер-министр Петков и министр финансов Асен Василев из партии реформ “Мы продолжаем перемены”.

Оппозиционные политики Болгарии рассказали Welt о том, что происходило за кулисами в решающие месяцы. Журналисты пишут, что именно болгарский премьер и министр финансов быстрее многих других глав государств поняли, что Европа не должна терять времени. Болгария также взяла на себя ведущую роль в вопросе санкций ЕС и путей выхода из зависимости от российских энергоносителей.

Правительство в Киеве подтвердило факт тайной военной помощи в ответ на запрос Welt.

— Кирилл Петков проявил честность, и я всегда буду благодарен ему за то, что он использовал все свои политические навыки для поиска решения, — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию.

По его словам, история в принципе проста: в то время как некоторые члены болгарской коалиции встали на сторону России, Петков решил “быть на правильной стороне истории и помочь нам защититься от гораздо более сильного врага”.

Помощь Софии началась с 25 февраля, всего через день после вторжения Путина в Украину, на неформальном заседании Европейского совета в Брюсселе.

— Поскольку все главы правительств ЕС выступают с речью один за другим, встреча затягивается до глубокой ночи. Премьер-министр Петков, как он рассказывает, в эти часы ходит от коллеги к коллеге, включая Эммануэля Макрона и Олафа Шольца. Он напоминает всем: президенту Украины Зеленскому, возможно, осталось жить менее 48 часов, он находится в списках смерти Москвы, Совет должен принять решение немедленно, — пишет издание.

Предложением премьера Болгарии было отключить Россию от платежной системы Swift и заморозить европейские облигации, выпущенные российским центральным банком. Многие главы государств высказывали сомнения, но в итоге Комиссия ЕС поддержала этот шаг.

В то же время министр финансов Васильев посетил встречу министров финансов стран ЕС Экофин в Париже. Там тоже была нерешительность, как он это описывает. Все еще находились в шоке от нападения. Затем Васильев произнес речь. Не о цифрах и экономических последствиях. Но о том, что Путин имел в виду под “денацификацией Украины”.

— Русские сделали то же самое в Болгарии после Второй мировой войны, они убили тысячи инакомыслящих, профессоров и священников, — говорит Васильев.

Он также выступал за немедленное принятие решений. Участники встречи подтвердили Welt, что болгарский министр изменил настроение. Через два дня Брюссель ввел эти меры.

19 апреля, незадолго до поездки Петкова в Киев, министр иностранных дел Украины Кулеба посетил столицу Софию. В это время началась вторая, неопределенная фаза войны. Украинцы оттеснили нападавших с большей территории Киева и с севера, но многие западные вооружения еще не были доставлены. Бои были настолько интенсивными, говорит сегодня Кулеба, что Украине срочно требовалось пополнить свои запасы, особенно не хватало боеприпасов советского производства.

— Мы знали, что на болгарских складах есть большое количество необходимых нам боеприпасов, поэтому президент Зеленский послал меня с дипломатической помощью достать необходимые материалы, — рассказывает Кулеба.

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В своем публичном заявлении он не упомянул о поставках оружия и похвалил тот факт, что Болгария приняла много украинских беженцев.

Издание пишет, что не смотря на это, за закрытыми дверями шли другие переговоры. Это был вопрос “жизни и смерти”, пояснил Кулеба. Болгария должна была предоставить Украине “поддержку в области безопасности”, потому что в противном случае русские захватят больше деревень и городов и “убьют, замучают и изнасилуют” больше украинцев.

Петков ответил, по словам Кулебы, что его домашняя ситуация “непростая”, но он сделает “все, что в его силах”.

По словам премьера Болгарии, его правительство затем выдало лицензии на экспорт посредникам. Не напрямую в Украину, а в посреднические фирмы за рубежом.

— Наша частная военная промышленность работала на полную мощность, — говорит он.

На апрельских кадрах видно, как “грузовые самолеты, загруженные доверху” боеприпасами, летают туда-сюда между Болгарией и Польшей.

Известно лишь то, что польский аэропорт Ржешув, расположенный в 70 км от украинской границы и охраняемый НАТО, является крупным перевалочным пунктом.

— Мы позаботились о том, чтобы сухопутный маршрут через Румынию и Венгрию также был открыт для грузовиков. По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на ранних этапах войны, поступило из Болгарии, — говорит Петков.

США и Великобритания оплачивали поставки

Кулеба говорит, что не может рассказать все подробности, но подтверждает проведение процедуры. Он подчеркивает, что речь не шла о том, чтобы болгарское правительство напрямую предоставляло военную помощь Украине, “а скорее украинским компаниям и компаниям из стран НАТО была предоставлена возможность закупать необходимое у болгарских поставщиков”.

По информации Welt, поставки были оплачены США и Великобританией, что хорошо как для Украины, так и для болгарской промышленности.

Однако ситуация осложнилась в июне, когда глава государственной экспортной компании Kintex Александр Михайлов был вынужден уйти в отставку после политических разногласий и обнародовал цифры — вероятно, с целью свержения правительства. Михайлов говорил об экспорте на сумму “€2 млрд” с начала войны и упомянул о поставках боеприпасов для реактивной системы залпового огня Град.

Но это вряд ли вызвало резонанс. Внимание международных СМИ в любом случае было приковано к поставкам западного оружия, включая американские ракетные установки HIMARS. А Социалистическая партия в правительстве Болгарии снова и снова угрожала развалить коалицию в случае прямой поддержки Киева.

Еще скрытнее от общественных глаз Болгария поставляла дизельное топливо для украинской армии. Бывший министр финансов Васильев рассказывает о встрече Всемирного банка в Вашингтоне в апреле. Там, по его словам, представитель Украины сказал ему, что у них заканчивается топливо. В Болгарии есть нефтеперерабатывающий завод недалеко от Бургаса на Черном море, который управляется дочерней компанией российской группы Лукойл и снабжается нефтью танкерами из России.

Васильев, как он рассказывает, в то время подталкивал болгарскую компанию Лукойл экспортировать излишки нефти в Украину. Реакция была положительной, и рабочие там также осудили войну Путина, говорит он.

По его словам, самой стране требуется около половины производимого топлива, а остальное завозится в Украину. И опять же поставками местных компаний занимались иностранные компании-посредники. Welt пишет, что официальный Киев подтвердил изданию, что украинские компании получали болгарское дизельное топливо во время критической фазы.

— Грузовики и цистерны регулярно отправлялись в Украину через Румынию, а в некоторых случаях топливо также загружалось в товарные поезда… Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива в Украину, временами покрывая %40 потребностей Украины, — говорит Васильев.

В то же время, сама Болгария на сто процентов зависит от российских поставок до конца 2022 года и поэтому не участвует в нефтяном эмбарго ЕС. Создавалось впечатление, что страну волнует только собственное снабжение — но Петков и Васильев придерживались этого мнения и отстаивали свою позицию в Брюсселе, пишет издание.

Получив секретную помощь, премьер-министр пошел на большой риск. Опросы в Болгарии показали, что 70% граждан опасаются быть втянутыми в войну и поэтому отвергают слишком большую поддержку Украины. Президент Румен Радев из Социалистической партии подогрел эти настроения, заявив, что Болгария станет участником войны, если ей будет поставляться оружие — это заявление также прозвучало из уст части СДПГ в Германии.

О том, насколько большая часть правительства поддерживала Россию, говорит и позиция министра обороны Стефана Янева. Он даже принял путинский термин “спецоперация” в начале войны — и был быстро уволен Петковым.

Только недавно закончилась игра в прятки. С начала года нефтеперерабатывающий завод Лукойл в Бургасе полностью перешел под контроль Софии, без связи с головным офисом в России, и хочет попробовать получать нефть и из других стран. Правительство Болгарии в ноябре официально обратилось в Комиссию ЕС с просьбой разрешить экспорт дизельного топлива, очищенного из российской нефти, также в Украину.

Welt отмечает, что знание Москвы о том, что Болгария поставляла дизельное топливо для Украины, является маловероятным. В любом случае, нефтяные танкеры продолжали прибывать все эти месяцы. От Кремля не ускользнуло, что Болгария, при премьер-министре Петкове и министре финансов Василеве, активно поддерживает Украину. Уже с мая месяца Москва покрывала его страну кибератаками, говорит Петков. На электроснабжении, на почтовых отделениях, иногда не выплачивались пенсии государственным служащим.

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Кремль также пытался подкупить членов парламента и внедриться в органы власти. Некоторые депутаты пророссийской партии Возрождение получили прямые указания из Москвы. В период с марта по июнь Болгария выслала в общей сложности 70 сотрудников российского посольства в Софии по обвинению в шпионаже.

Однако в Москве решили наказать Софию. На тот момент было известно, что Болгария является самой зависимой от российского газа страной в ЕС.

27 апреля Газпром стал первой страной ЕС, отключившей газ Болгарии.

— Но София не сдавалась. В течение 24 часов премьер-министр Петков представил решение, которое позволит почти семимиллионному населению Болгарии обходиться без газа из России. Он организовал два танкера сжиженного газа из США — по той же цене за кубический метр, что и Газпром, — пишет Welt.

Сейчас Петков также объясняет, почему Вашингтон был готов пойти на это.

— Я ясно дал понять на переговорах, что танкеры — это политический сигнал для всей Европы, что всегда есть пути выхода из зависимости от России, — говорит он.

Также было завершено подключение трубопровода к Греции. Однако летом правительство Петкова закончилось и парламент вышел с вотумом недоверия к нему. Пророссийские силы также внесли в это свою лепту. К осени Петков и Васильев занимали свои посты лишь на временной основе. На выборах голоса были распределены между множеством мелких партий, и с тех пор страна мечется между курсом реформ и возвращением к старым временам. Но отношение к Украине несколько изменилось.