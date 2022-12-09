Декабрь, 09 в 17:57

Впервые с начала полномасштабного российского вторжения Болгария официально пришлет Украине военную помощь.

Об этом пишет Reuters.

Так, по данным издания, 9 декабря болгарский парламент одобрил список вооружений, составленный временным правительством.

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Сообщается, что этот список засекречен, однако чиновники сообщили, что преимущественно София передаст боеприпасы и легкое вооружение.

В общей сложности за оказание помощи проголосовали 148 из 240 парламентариев. Не голосовали социалисты и пророссийская партия под названием Возрождение.

Болгария – одна из немногих стран ЕС, которые до сих пор не посылали помощь после того, как Социалистическая партия, партнер по коалиции в предыдущем правительстве, заблокировала соответствующее предложение в мае.

Однако СМИ сообщают, что в начале ноября парламент Болгарии разрешил поставки оружия Украине.