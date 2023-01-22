Январь, 22 в 15:05

Премьер-министр Британии Борис Джонсон (2019-2022) в воскресенье, 22 января, прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он побывал не только в столице, но и на територии пострадавших в результате российского наступления в начале 2022 года Бучи и Бородянки в Киевской области.

– Сегодня уже в четвертый раз наши вагоны доставили господина Джонсона в Киев. По дороге он заверил, что не сомневался в победе Украины еще до того, как это стало общеевропейским мейнстримом, а британцы сейчас делают все возможное, чтобы танки Leopard все же поселились в украинских степях, – говорится в сообщении Укрзализныци.

Позже президент Владимир Зеленский опубликовал у себя в соцсетях видео встречи с Джонсоном.

Сейчас смотрят Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, тем временем, показал фото Джонсона на фоне разрушенных зданий Киевской области. – Бородянка и Буча стали печальными символами зверств русской армии против мирного населения. Несмотря на террор и запугивание, украинцы выгнали оккупантов из области и продолжают защищать свое право быть украинцами. Благодарен господину Джонсону за мощную поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения, – написал он. Кулеба высказал убеждение, что с такими партнерами и друзьями удастся как можно быстрее отстроить Киевскую область. Читайте Дайте украинцам HIMARS и танки: Борис Джонсон в Давосе призвал помочь Украине

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