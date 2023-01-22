Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон (2019-2022) у неділю, 22 січня, прибув у Київ з неоголошеним візитом.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

– Сьогодні вже вчетверте наші вагони доставили пана Джонсона до Києва. Дорогою він запевнив, що не мав сумнівів у перемозі України ще до того, як це стало загальноєвропейським мейнстрімом, а британці зараз роблять усе можливе, щоб танки Leopard все ж таки оселилися в українських степах, – йдеться в повідомленні.

Пізніше президент Володимир Зеленський опублікував у себе в соцмережах відео зустрічі з Джонсоном.

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Тим часом ЗМІ опублікували фото та відео Бориса Джонсона з Київської області.

За даними Reuters, колишній британський прем’єр відвідав Бучу та Бородянку, які зазнали серйозних пошкоджень внаслідок російського наступу на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба також опублікував фото Джонсона на фоні зруйнованих будівель на Київщині.

– Бородянка та Буча стали сумними символами звірств російської армії проти мирного населення. Попри терор та залякування, українці випроторили окупантів з області та продовжують захищати своє право бути українцями. Вдячний пану Джонсону за потужну підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення, – написав він.

Кулеба висловив переконання, що з такими партнерами та друзями вдастся якнайшвидше відбудувати Київську область.