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Факты / Україна

Ребенку – всего 3 недели: возле Любомировки на мине подорвалось авто с младенцем в салоне

Татьяна Забожко, редактор ленты
Міни

У поселка Любомировка Николаевской области на мине подорвался автомобиль ГАЗель.

В салоне находились трое взрослых жителей Знаменки и младенец, которому всего три недели.

Чрезвычайное происшествие случилось 21 января, когда автомобиль ехал по полю.

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– Один из мужчин и его сожительница получили осколочные ранения нижних конечностей.

У ребенка – тоже множественные ушибы тела. К счастью, все живы, – сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Врачи оказали каждому из пострадавших медицинскую помощь.

В данный момент жизни и здоровью людей уже ничего не угрожает.

– Еще раз подчеркиваю и предупреждаю: будьте максимально бдительны и внимательны, особенно на полевой дороге.

Не сворачивайте с основной дороги, особенно если вы не уверены в безопасности и отсутствии там взрывоопасных предметов, – призывает глава полиции области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Шайхет

Фото: Сергей Шайхет

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