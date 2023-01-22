У поселка Любомировка Николаевской области на мине подорвался автомобиль ГАЗель.

В салоне находились трое взрослых жителей Знаменки и младенец, которому всего три недели.

Чрезвычайное происшествие случилось 21 января, когда автомобиль ехал по полю.

У ребенка – тоже множественные ушибы тела. К счастью, все живы , – сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

– Один из мужчин и его сожительница получили осколочные ранения нижних конечностей.

Врачи оказали каждому из пострадавших медицинскую помощь.

В данный момент жизни и здоровью людей уже ничего не угрожает.

– Еще раз подчеркиваю и предупреждаю: будьте максимально бдительны и внимательны, особенно на полевой дороге.

Не сворачивайте с основной дороги, особенно если вы не уверены в безопасности и отсутствии там взрывоопасных предметов, – призывает глава полиции области.