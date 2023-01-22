Ребенку – всего 3 недели: возле Любомировки на мине подорвалось авто с младенцем в салоне
У поселка Любомировка Николаевской области на мине подорвался автомобиль ГАЗель.
В салоне находились трое взрослых жителей Знаменки и младенец, которому всего три недели.
Чрезвычайное происшествие случилось 21 января, когда автомобиль ехал по полю.
– Один из мужчин и его сожительница получили осколочные ранения нижних конечностей.
У ребенка – тоже множественные ушибы тела. К счастью, все живы, – сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
Врачи оказали каждому из пострадавших медицинскую помощь.
В данный момент жизни и здоровью людей уже ничего не угрожает.
– Еще раз подчеркиваю и предупреждаю: будьте максимально бдительны и внимательны, особенно на полевой дороге.
Не сворачивайте с основной дороги, особенно если вы не уверены в безопасности и отсутствии там взрывоопасных предметов, – призывает глава полиции области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.
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Источник: Сергей Шайхет
Фото: Сергей Шайхет