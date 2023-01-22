Дитині – лише 3 тижні: біля Любомирівки на міні підірвалось авто із немовлям у салоні
Біля селища Любомирівка Миколаївської області на міні підірвався автомобіль ГАЗель.
У салоні були троє дорослих жителів Знам’янки та немовля, якому лише три тижні.
Надзвичайна подія сталась 21 січня, коли автомобіль їхав по полю.
– Один із чоловіків та його співмешканка дістали осколкові поранення нижніх кінцівок. У дитинки – теж множинні забої тіла. На щастя, всі живі, – повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
Лікарі надали кожному з постраждалих медичну допомогу. Наразі життю та здоров’ю людей уже нічого не загрожує.
– Укотре наголошую та попереджаю: будьте максимально пильними та уважними, особливо на польовій дорозі.
Не звертайте з основної дороги, особливо, якщо ви не впевнені в безпечності та відсутності там вибухонебезпечних предметів, – закликає очільник поліції області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.
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Джерело: Сергій Шайхет
Фото: Сергій Шайхет