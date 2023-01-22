Дитині – лише 3 тижні: біля Любомирівки на міні підірвалось авто із немовлям у салоні

Біля селища Любомирівка Миколаївської області на міні підірвався автомобіль ГАЗель.

У салоні були троє дорослих жителів Знам’янки та немовля, якому лише три тижні.

Надзвичайна подія сталась 21 січня, коли автомобіль їхав по полю.

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– Один із чоловіків та його співмешканка дістали осколкові поранення нижніх кінцівок. У дитинки – теж множинні забої тіла. На щастя, всі живі, – повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

Лікарі надали кожному з постраждалих медичну допомогу. Наразі життю та здоров’ю людей уже нічого не загрожує.

– Укотре наголошую та попереджаю: будьте максимально пильними та уважними, особливо на польовій дорозі. Не звертайте з основної дороги, особливо, якщо ви не впевнені в безпечності та відсутності там вибухонебезпечних предметів, – закликає очільник поліції області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Шайхет

Фото: Сергій Шайхет