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Факти / Україна

Дитині – лише 3 тижні: біля Любомирівки на міні підірвалось авто із немовлям у салоні

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Міни

Біля селища Любомирівка Миколаївської області на міні підірвався автомобіль ГАЗель.

У салоні були троє дорослих жителів Знам’янки та немовля, якому лише три тижні.

Надзвичайна подія сталась 21 січня, коли автомобіль їхав по полю.

Зараз дивляться

– Один із чоловіків та його співмешканка дістали осколкові поранення нижніх кінцівок. У дитинки –  теж множинні забої тіла. На щастя, всі живі, – повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

Лікарі надали кожному з постраждалих медичну допомогу. Наразі життю та здоров’ю людей уже нічого не загрожує.

– Укотре наголошую та попереджаю: будьте максимально пильними та уважними, особливо на польовій дорозі.

Не звертайте з основної дороги, особливо, якщо ви не впевнені в безпечності та відсутності там вибухонебезпечних предметів, – закликає очільник поліції області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Шайхет

Фото: Сергій Шайхет

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