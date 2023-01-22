Вероятно, обстреливали из С-300: в Запорожье среди ночи раздавались взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Ночью 22 января в Запорожье прогремели взрывы.
По свидетельству очевидцев, произошло это за несколько минут до объявления воздушной тревоги в 01:43.
Telegram-каналы сообщают, что в это время российские войска открывали огонь по областному центру из ЗРК С-300.
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Официальные комментарии пока не поступали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.
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