Январь, 22 в 6:11

Ночью 22 января в Запорожье прогремели взрывы.

По свидетельству очевидцев, произошло это за несколько минут до объявления воздушной тревоги в 01:43.

Telegram-каналы сообщают, что в это время российские войска открывали огонь по областному центру из ЗРК С-300.

Сейчас смотрят Официальные комментарии пока не поступали. Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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