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Факты / Україна

Вероятно, обстреливали из С-300: в Запорожье среди ночи раздавались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Вероятно, обстреливали из С-300: в Запорожье среди ночи раздавались взрывы
Фото: Depositphotos

Ночью 22 января в Запорожье прогремели взрывы.

По свидетельству очевидцев, произошло это за несколько минут до объявления воздушной тревоги в 01:43.

Telegram-каналы сообщают, что в это время российские войска открывали огонь по областному центру из ЗРК С-300.

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Официальные комментарии пока не поступали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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