Імовірно, обстрілювали з С-300: у Запоріжжі серед ночі лунали вибухи

Січень, 22 в 6:11

Уночі 22 січня в Запоріжжі прогриміли вибухи.

За свідченням очевидців, сталось це за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги о 01:43.

Telegram-канали повідомляють, що в цей час російські війська відкривали вогонь по обласному центру із ЗРК С-300.

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