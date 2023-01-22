Імовірно, обстрілювали з С-300: у Запоріжжі серед ночі лунали вибухи
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Фото: Depositphotos
Уночі 22 січня в Запоріжжі прогриміли вибухи.
За свідченням очевидців, сталось це за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги о 01:43.
Telegram-канали повідомляють, що в цей час російські війська відкривали вогонь по обласному центру із ЗРК С-300.
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