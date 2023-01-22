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Факти / Україна

Імовірно, обстрілювали з С-300: у Запоріжжі серед ночі лунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Імовірно, обстрілювали з С-300: у Запоріжжі серед ночі лунали вибухи
Фото: Depositphotos

Уночі 22 січня в Запоріжжі прогриміли вибухи.

За свідченням очевидців, сталось це за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги о 01:43.

Telegram-канали повідомляють, що в цей час російські війська відкривали вогонь по обласному центру із ЗРК С-300.

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Офіційних коментарів поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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