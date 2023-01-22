Больше всего пострадал Марганец: РФ выпустила более 30 снарядов по Днепропетровщине
Ночью 22 января российские войска трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.
По городам и селам Марганецкой общины, отмечает руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко, было выпущено более 30 снарядов.
Люди, к счастью, не пострадали.
– Больше всего досталось самому Марганцу. Там подверглись разрушениям лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание, – отмечает Валентин Резниченко.
В селе рядом снаряды повредили линию электропередачи, оставив без света полтысячи семей.
Аварийные бригады уже приступили к работе.
В других населенных пунктах общины последствия атак еще выясняются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко