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Факты / Україна

Больше всего пострадал Марганец: РФ выпустила более 30 снарядов по Днепропетровщине

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл Марганця 22 січня 2023

Ночью 22 января российские войска трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

По городам и селам Марганецкой общины, отмечает руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко, было выпущено более 30 снарядов.

Люди, к счастью, не пострадали.

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– Больше всего досталось самому Марганцу. Там подверглись разрушениям лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание, – отмечает Валентин Резниченко.

В селе рядом снаряды повредили линию электропередачи, оставив без света полтысячи семей.

Аварийные бригады уже приступили к работе.

В других населенных пунктах общины последствия атак еще выясняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко

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