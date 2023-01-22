Январь, 22 в 8:07

Ночью 22 января российские войска трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

По городам и селам Марганецкой общины, отмечает руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко, было выпущено более 30 снарядов.

Люди, к счастью, не пострадали.

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– Больше всего досталось самому Марганцу. Там подверглись разрушениям лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание, – отмечает Валентин Резниченко.

В селе рядом снаряды повредили линию электропередачи, оставив без света полтысячи семей.

Аварийные бригады уже приступили к работе.

В других населенных пунктах общины последствия атак еще выясняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко