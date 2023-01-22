Найбільше постраждав Марганець: РФ випустила понад 30 снарядів по Дніпропетровщині
Уночі 22 січня російські війська тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії.
По містах та селах Марганецької громади, зауважує керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, було випущено понад 30 снарядів.
Люди, на щастя, не постраждали.
– Найбільше дісталося самому Марганцю. Там понівеченi ліцей, промислове підприємство, насосна станція водоканалу, адміністративна будівля, – зазначає Валентин Резніченко.
У селі поряд снаряди пошкодили лінію електропередачі, залишивши без світла пів тисячі родин.
Аварійні бригади вже стали до роботи.
У інших населених пунктах громади наслідки атак ще з’ясовуються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко