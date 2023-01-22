Січень, 22 в 8:07

Уночі 22 січня російські війська тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії.

По містах та селах Марганецької громади, зауважує керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, було випущено понад 30 снарядів.

Люди, на щастя, не постраждали.

Зараз дивляться – Найбільше дісталося самому Марганцю. Там понівеченi ліцей, промислове підприємство, насосна станція водоканалу, адміністративна будівля, – зазначає Валентин Резніченко. У селі поряд снаряди пошкодили лінію електропередачі, залишивши без світла пів тисячі родин. Аварійні бригади вже стали до роботи. У інших населених пунктах громади наслідки атак ще з’ясовуються. Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV. Джерело: Валентин Резніченко Фото: Валентин Резніченко

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