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Факти / Україна

Найбільше постраждав Марганець: РФ випустила понад 30 снарядів по Дніпропетровщині

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Марганця 22 січня 2023

Уночі 22 січня російські війська тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії.

По містах та селах Марганецької громади, зауважує керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, було випущено понад 30 снарядів.

Люди, на щастя, не постраждали.

Зараз дивляться

– Найбільше дісталося самому Марганцю. Там понівеченi ліцей, промислове підприємство, насосна станція водоканалу, адміністративна будівля, – зазначає Валентин Резніченко.

У селі поряд снаряди пошкодили лінію електропередачі, залишивши без світла пів тисячі родин.

Аварійні бригади вже стали до роботи.

У інших населених пунктах громади наслідки атак ще з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

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