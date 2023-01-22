Ночь под огнем вражеской артиллерии: в Херсоне и области были слышны взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Ночью 22 января в Херсоне было слышно взрывы.
В сети люди уточняют, что областной центр находился под огнем вражеской артиллерии.
Мощные взрывы слышали и жители Каховского района.
Сейчас смотрят
О том, как прошла ночь 22 января в Херсоне и регионе, в областной военной администрации пока не сообщали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка