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Факты / Україна

Ночь под огнем вражеской артиллерии: в Херсоне и области были слышны взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Ночь под огнем вражеской артиллерии: в Херсоне и области были слышны взрывы
Фото: Depositphotos

Ночью 22 января в Херсоне было слышно взрывы.

В сети люди уточняют, что областной центр находился под огнем вражеской артиллерии.

Мощные взрывы слышали и жители Каховского района.

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О том, как прошла ночь 22 января в Херсоне и регионе, в областной военной администрации пока не сообщали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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