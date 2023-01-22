Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Ніч під вогнем ворожої артилерії: у Херсоні та області було чутно вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Ніч під вогнем ворожої артилерії: у Херсоні та області було чутно вибухи
Фото: Depositphotos

Уночі 22 січня в Херсоні було чутно вибухи.

У мережі люди уточнюють, що обласний центр перебував під вогнем ворожої артилерії.

Потужні вибухи чули й жителі Каховського району.

Зараз дивляться

Про те, як минула ніч 22 січня в Херсоні та регіоні загалом, в обласній військовій адміністрації поки не повідомляли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка