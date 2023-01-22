Ніч під вогнем ворожої артилерії: у Херсоні та області було чутно вибухи

Січень, 22 в 6:30

Уночі 22 січня в Херсоні було чутно вибухи.

У мережі люди уточнюють, що обласний центр перебував під вогнем ворожої артилерії.

Потужні вибухи чули й жителі Каховського району.

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Про те, як минула ніч 22 січня в Херсоні та регіоні загалом, в обласній військовій адміністрації поки не повідомляли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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