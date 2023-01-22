ПВО SAMP/T заканчивают готовить к передаче в Украину – МИД Италии

Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим и Париж завершают готовить зенитно-ракетные комплексы SAMP/T к передаче в Украину.

Об этом он заявил в интервью Corriere della Sera.

По словам Таяни, Италия предоставила Украине уже пять пакетов военной помощи в размере около 1 млрд евро. Кроме того, готовится шестой пакет, в который входят системы ПВО.

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– В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP/T, и, кроме того, планируются другие действия, которые мы не разглашаем, – отметил министр.

Он добавил, что Италия поддерживает все способы достижения справедливого мира в Украине, и особо подчеркнул, что это возможно только при восстановлении украинской территориальной целостности.

– Для союзников Украины вполне понятно, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь этой нации в борьбе за независимость, – резюмировал он.

Напомним, Украина обратилась к Франции с просьбой о поставках ПВО SAMP/T в декабре 2022 года.

Как стало известно в январе 2023 года, США попросили эту же систему для Украины у Италии.

Премьер Италии Джорджа Мэлони 13 января приняла решение о передаче Украине батареи зенитного ракетного комплекса SAMP/T.

Источник: Corriere della Sera