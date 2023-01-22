Січень, 22 в 17:17

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні повідомив, що Рим і Париж закінчують готувати зенітно-ракетні комплекси SAMP/T до передання Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю Corriere della Sera.

За словами Таяні, Італія надала Україні вже п’ять пакетів військової допомоги сумою близько 1 млрд євро. Крім того, готується шостий пакет, в який входять системи ППО.

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– У співпраці з Францією ми завершуємо відправлення SAMP/T, і, крім того, плануються інші дії, які ми не розголошуємо, – зазначив міністр.

Він додав, що Італія підтримує усі способи досягнення справедливого миру в Україні, й окремо наголосив, що це можливо лише за відновлення української територіальної цілісності.

– Для союзників України цілком зрозуміло, що ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти цій нації у її боротьбі за незалежність, – резюмував він.

Нагадаємо, Україна звернулась до Франції з проханням про постачання ППО SAMP/T у грудні 2022 року.

Як стало відомо у січні 2023-го, США попросили про цю ж систему для України в Італії.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні 13 січня ухвалила рішення про передання Україні батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/T.

Джерело: Corriere della Sera