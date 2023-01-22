Российские войска продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупанты наращивают интенсивность применения авиации.

Всего в течение суток армия РФ нанесла один ракетный и 27 авиационных ударов.

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Кроме того, 55 раз враг открывал огонь из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов ракет наземного, воздушного базирования и дронов-камикадзе по всей Украине остается.

Так, на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли позиции украинских войск в районах более 15 населенных пунктов, среди которых Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Нью-Йорк, Дружба, Зализное Донецкой области.

На Авдеевском и Лиманском направлениях наступление армии РФ безуспешно.

Тем временем на Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Першотравневое, Невельское, Георгиевка, Красногоровка, Марьинка Донецкой области.

На Лиманском направлении под обстрелами РФ находились Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Кузьмино и Серебрянское лесничество Луганской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок врага Генштаб ВСУ не обнаружил.

На других направлениях, добавляют в Генштабе ВСУ, российские захватчики прибегают к обороне.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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