Спроби наступу РФ на Бахмутському напрямку: окупанти активніше залучають авіацію

Січень, 22 в 7:35

Російські війська продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, окупанти нарощують інтенсивність застосування авіації.

Загалом протягом доби армія РФ завдала одного ракетного та 27 авіаційних ударів.

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Крім того, 55 разів ворог відкривав вогонь із реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ударів ракет наземного, повітряного базування та дронів-камікадзе по всій Україні залишається.

Так, на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції українських військ у районах понад 15 населених пунктів, серед яких Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба, Залізне Донецької області.

На Авдіївському та Лиманському напрямках наступ армії РФ є безуспішним.

Тим часом на Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Невельське, Георгіївка, Красногорівка, Мар’їнка Донецької області.

На Лиманському напрямку під обстрілами РФ перебувала Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кузьмине та Серебрянське лісництво Луганської області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога Генштаб ЗСУ не виявив.

На інших напрямках, додають у Генштабі ЗСУ, російські загарбники вдаються до оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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