Январь, 22 в 9:10

22 января, в День Соборности Украины, к гражданам с поздравительной речью обратился президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул: это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости:

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Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь настоящего единства, независимость будет утрачена.

– Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Это стало новым возрождением соборности нашей Украины, – сказал глава государства.

Соборность, отмечает президент Украины, – это не только объединение двух берегов.

Это единство миллионов людей, единство всех наших земель, регионов. Где все – друг за друга, где каждый регион защищает каждый регион.

– Моя Украина, наша Украина – единая. Единая, потому что сильная. Сильная, потому что единая. С Днем Соборности, дорогой народ! С Днем Соборности, непоборный народ! Слава Украине! – сказал Владимир Зеленский.

Каждый год 22 января в Украине отмечают День Соборности.

Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.