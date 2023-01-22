Зеленский – украинцам: с Днем Соборности, непоборный народ!
22 января, в День Соборности Украины, к гражданам с поздравительной речью обратился президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства подчеркнул: это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости:
- Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено.
- Если не достичь настоящего единства, независимость будет утрачена.
– Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Это стало новым возрождением соборности нашей Украины, – сказал глава государства.
Соборность, отмечает президент Украины, – это не только объединение двух берегов.
Это единство миллионов людей, единство всех наших земель, регионов. Где все – друг за друга, где каждый регион защищает каждый регион.
– Моя Украина, наша Украина – единая. Единая, потому что сильная. Сильная, потому что единая.
С Днем Соборности, дорогой народ! С Днем Соборности, непоборный народ! Слава Украине! – сказал Владимир Зеленский.
Каждый год 22 января в Украине отмечают День Соборности.
Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.