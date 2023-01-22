Зеленський – українцям: із Днем Соборності, непоборні!

Січень, 22 в 9:10

22 січня, у День Соборності України, до громадян із вітальною промовою звернувся президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив: ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості:

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Якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину та незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено.

– Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Це стало новим відродженням соборності нашої України, – сказав очільник країни.

Соборність, наголошує президент України, – це не лише об’єднання двох берегів.

Це єдність мільйонів людей, єдність усіх наших земель, усіх регіонів. Де всі – один за одного, де кожен регіон захищає кожен регіон.