Зеленський – українцям: із Днем Соборності, непоборні!
22 січня, у День Соборності України, до громадян із вітальною промовою звернувся президент України Володимир Зеленський.
Глава держави наголосив: ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості:
- Якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину та незалежну державу буде відновлено.
- Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено.
– Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу. Це стало новим відродженням соборності нашої України, – сказав очільник країни.
Соборність, наголошує президент України, – це не лише об’єднання двох берегів.
Це єдність мільйонів людей, єдність усіх наших земель, усіх регіонів. Де всі – один за одного, де кожен регіон захищає кожен регіон.
– Моя Україна, наша Україна – єдина. Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина.
Із Днем Соборності, дорогий народе! Із Днем Соборності, непоборні! Слава Україні! – сказав Володимир Зеленський.