Январь, 24 в 19:03

Двенадцать стран согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст свое согласие.

Об этом пишет телеканал ABC News со ссылкой на слова высокопоставленного украинского чиновника.

Эти договоренности, по словам источника, были достигнуты в пятницу на саммите на базе ВВС США Рамштайн в Германии, где страны-союзники обсуждали вопросы военной поддержки Украины.

Сейчас смотрят

Ранее такие страны, как Польша и Финляндия, уже публично заявили, что готовы предоставить Украине несколько своих танков Leopard 2.

Украинский чиновник, осведомленный в этом вопросе, сказал ABC News, что Испания, Нидерланды и Дания также готовы предоставить несколько своих танков, однако для того, чтобы коалиция стран могла продолжить переговоры, необходимо согласие Германии.

Германия, как страна, где производится военная техника, должна одобрить экспортную лицензию, если страны хотят поставить часть своих танков третьему государству, например, Украине.

Администрация президента США Джо Байдена и другие западные правительства работают над повышением военного потенциала Украины в преддверии возможной эскалации боевых действий в ближайшие недели или месяцы.

Во время брифинга на прошлой неделе один западный дипломат назвал “подходящим моментом” предоставление Украине новых возможностей, таких как танки.

Однако высокопоставленный украинский чиновник, беседовавший с ABC News на условиях анонимности, сказал, что танки Leopard немецкого производства также срочно необходимы Украине, поскольку запасы боеприпасов для ее советских танков “на исходе”.

По данным анонимного украинского источника, Украина сегодня не в состоянии производить новые боеприпасы для танков советской эпохи, “так что это заставило нас искать альтернативный путь”.

Ранее в этом месяце Великобритания пообещала поставить Украине 14 своих танков Challenger 2.

Как отмечает телеканал, этот шаг был попыткой правительства Великобритании убедить Берлин отказаться от своих Leopard в пользу Украины. Высокопоставленный украинский чиновник, осведомленный в этом вопросе, сказал ABC News, что это помогло.

— Это стало реалистичным после решения в Великобритании. Министр обороны (Великобритании) Уоллес пробил эту стену, — сказал чиновник.

Телеканал отмечает, что Германия подверглась резкой критике за затягивание решения об одобрении экспорта танков Leopard.

Однако высокопоставленный украинский источник сообщил ABC News, что было большое “понимание” того, что саммит в Рамштайне состоялся на второй рабочий день для недавно назначенного министра обороны Германии Бориса Писториуса.

— Сейчас не время оказывать давление на только что назначенного министра обороны. Мы полностью понимаем (необходимость) для него обсудить это дальше, — сказал чиновник в интервью ABC News.

В интервью, опубликованном 19 января, за день до саммита в Рамштайне, президент Владимир Зеленский заявил, что задержка с немецкими танками стоит человеческих жизней.